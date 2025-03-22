Сноб
ГлавнаяБлог
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Сноб

77 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Eduard
    Наполеона тихонечко отравили.Как мило!За что судили Мар...
  • Eduard
    Это указывает что за население в Европе,дикое,тупое!За что судили Мар...
  • Eduard
    Ни за что,потому что Великая французская ркволюция,такое же гавно как и наша Октябрьская ркволюция.Они больше кррви п...За что судили Мар...

За что судили Марию-Антуанетту

За что судили Марию-Антуанетту

В издательстве «КоЛибри» выходит книга историка Сесиль Берли «Обезглавленные». «Сноб» публикует отрывок.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Eduard
Ни за что,потому что Великая французская ркволюция,такое же гавно как и наша Октябрьская ркволюция.Они больше кррви принесли чем царизм за 1000 лет.Во Францыи челядь ,нищеброды и тупицы забавлялист тем что отрубали девушкам дворянкам головы.Хотя что они сделали челяди? Ничего!
Ответить
18 час.
Eduard
Это указывает что за население в Европе,дикое,тупое!
Ответить
18 час.
Eduard
Наполеона тихонечко отравили.Как мило!
Ответить
18 час.
наверх