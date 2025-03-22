Eduard

Ни за что,потому что Великая французская ркволюция,такое же гавно как и наша Октябрьская ркволюция.Они больше кррви принесли чем царизм за 1000 лет.Во Францыи челядь ,нищеброды и тупицы забавлялист тем что отрубали девушкам дворянкам головы.Хотя что они сделали челяди? Ничего!