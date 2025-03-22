В издательстве «КоЛибри» выходит книга историка Сесиль Берли «Обезглавленные». «Сноб» публикует отрывок.
За что судили Марию-Антуанетту
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Eduard
Ни за что,потому что Великая французская ркволюция,такое же гавно как и наша Октябрьская ркволюция.Они больше кррви принесли чем царизм за 1000 лет.Во Францыи челядь ,нищеброды и тупицы забавлялист тем что отрубали девушкам дворянкам головы.Хотя что они сделали челяди? Ничего!
Ответить
18 час.
Eduard
Это указывает что за население в Европе,дикое,тупое!
Ответить
18 час.
Eduard
Наполеона тихонечко отравили.Как мило!
Ответить
18 час.
Свежие комментарии