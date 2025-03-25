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Китай

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В Пекине состоялся международный симпозиум, посвященный укреплению роли ООН и содействию мультилатерализму

Пекин, 25 марта /Синьхуа/ -- Китай продолжит со всеми сторонами претворять в жизнь подлинный мультилатерализм, защищать центральную роль Организации Объединенных Наций /ООН/ и продвигать глобальное управление на принципах широких консультаций, общего вклада и общих выгод, заявил в понедельник министр иностранных дел Китая Ван И.

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