В Пекине состоялся международный симпозиум, посвященный укреплению роли ООН и содействию мультилатерализму

Пекин, 25 марта /Синьхуа/ -- Китай продолжит со всеми сторонами претворять в жизнь подлинный мультилатерализм, защищать центральную роль Организации Объединенных Наций /ООН/ и продвигать глобальное управление на принципах широких консультаций, общего вклада и общих выгод, заявил в понедельник министр иностранных дел Китая Ван И.