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В Ростовской области в ДТП пострадали трое взрослых и маленькая девочка

В Ростовской области в ДТП пострадали трое взрослых и маленькая девочка

В воскресенье, 29 августа, в 22.15 по мск в Красном Сулине на площади 1-й Пятилетки женщина-водитель, управлявшая Volkswagen Passat, пренебрегла скоростным режимом, в результате чего выехала на встречную полосу, где столкнулась с «Ладой Приорой».

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