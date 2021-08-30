В Ростовской области в ДТП пострадали трое взрослых и маленькая девочка

В воскресенье, 29 августа, в 22.15 по мск в Красном Сулине на площади 1-й Пятилетки женщина-водитель, управлявшая Volkswagen Passat, пренебрегла скоростным режимом, в результате чего выехала на встречную полосу, где столкнулась с «Ладой Приорой».