В F.A.C.C.T предупредили о новой волне краж аккаунтов Telegram и WhatsApp

В России началась новая волна краж аккаунтов в Telegram и WhatsApp (принадлежит Meta, деятельность организации в РФ признана экстремистской и запрещена), рассказал руководитель группы по защите от фишинга CERT-F.
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