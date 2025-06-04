Какая у вас там сейчас погода? - Не знаю, Интернет не работает.. Представляем прогноз на 4 июня в Владимире

Какая у вас там сейчас погода? - Не знаю, Интернет не работает. Представляем прогноз на 4 июня в ВладимиреСегодня, 4 июня, воздух окутан мягким покрывалом облаков, и лёгкий северный ветер, словно шёпот природы, едва касается кожи со скоростью 3,3 м/с.
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