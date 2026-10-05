FAZ: Украина не справляется с реактивными дронами России

Российские реактивные беспилотники вызывают существенные проблемы у украинской системы противовоздушной обороны.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Что изменится для...
- В Что изменится для...
- Неуловимый «Филин...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым