Что такое IPO?

IPO это первичное публичное размещение акций компании на бирже. Таким образом бизнес впервые выводит свои ценные бумаги на широкую аудиторию, позволяя стать своим акционером любому обладателю брокерского счета.
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