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Стартовала регистрация участников акции "Вальс Победы"

Стартовала регистрация участников акции "Вальс Победы"

Открылась регистрация участников Всероссийской патриотической акции "Вальс Победы". Пары, что готовы танцевать вальс в честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне, могут подать заявки до 1 марта на сайте волонтёрыпобеды.

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