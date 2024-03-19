Эксперт указал на несостыковку в якобы имевшем место снятии с должности главкома ВМФ Евменова

Будни мужчин. Все что нам интересно

Некоторое время назад ряд российских околовоенных пабликов сообщили об отставке Главнокомандующего ВМФ РФ адмирала Николая Евменова и назначении на его место адмирала Александра Моисеева, ранее командовавшего Северным флотом.