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Минюст пополнил реестр иноагентов основателем «Медузы» Галиной Тимченко

Минюст пополнил реестр иноагентов основателем «Медузы» Галиной Тимченко

Министерство юстиции России пополнило реестр иностранных агентов 30 августа.На сайте ведомства сообщается, что в соответствии с их распоряжениями в список добавили два человека, автономная некоммерческая организация и объединение лиц.

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