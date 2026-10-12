«Я сказал: хорошо»: Радойичич ради «Трудно быть богом» учил русский и дрался с мечом

Александр Радойичич не говорил по-русски, когда получил предложение сыграть дона Румату в сериале «Трудно быть богом».
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