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День Веры, Надежды, Любви и матери Софии: значение, традиции, когда отмечают

День Веры, Надежды, Любви и их матери Софии отмечают в конце сентября. Рассказываем в материале 78.ru, почему в народе его называют Вселенские бабьи именины, история праздника, традиции, значение, что нужно и нельзя делать в день Веры, Надежды, Любви и их матери Софии.

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