Лучшие региональные практики по развитию туризма Ивановская область представила на международной выставке-форуме «Россия»На Российском туристическом форуме «Путешествуй!» в Москве представители региона поделились опытом развития промышленного и событийного туризма.
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