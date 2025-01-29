Чиновничья игра началась на Курщине: "Кто последний, тот и папа". Не стыдно?

Вторжение ВСУ в Курскую область открыло глаза на многие проблемы. Это и зевок командующих Русской армии, которым успешно воспользовался противник, и немощь народных избранников перед тысячами переселенцев, оставшихся без крыши над головой, и многое другое.
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