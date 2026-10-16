Washington Sun: “After being a firmly Republican state for most of its existence, Alaska has slowly but steadily moved left in recent elections, becoming more supportive of Democratic candidates at every level of elected office.
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