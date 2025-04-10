Способ получить все пенсионные накопления разом назвали жителям Новосибирска

Как пояснили в отделении СФР по Новосибирской области, получить все пенсионные накопления разом можно только в случае, если весь размер накопительной пенсии не превышает 10% от прожиточного минимума пенсионера.
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