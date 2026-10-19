Британское издание UnHerd предупреждает, что завершение конфликта на Украине через мирное соглашение станет серьёзным ударом для европейских стран.
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