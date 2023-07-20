Ванилла SU

243 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Воробей
    Автору так и не удалось, похоже, определиться с версией имени, выбирая среди 5-и или 6-и! (Рассказываем, как...
  • Владимир Карпов
    Именно это и делают опытные любовники и ловеласы, паразитируя на доверчивости женщин ...«Тот самый» или «...
  • Владимир Петров
    Зависть - версия комплекса неполноценности: ты уёвенький - другие лучше, красивее, умнее, богаче, вещи у них лучше, д...Нас с детства учи...

Как только не готовят кальмары: варят, жарят, запекают, тушат, маринуют, а в Японии их и вовсе едят сырыми! Последний вариант мы вам не предлагаем — слишком экстремально.

Как только не готовят кальмары: варят, жарят, запекают, тушат, маринуют, а в Японии их и вовсе едят сырыми! Последний вариант мы вам не предлагаем — слишком экстремально.

﻿﻿Кальмар – это моллюск, мясо которого почти на четверть состоит из легкоусвояемого белка. В то же время он не содержит холестерина и низкокалориен, из-за чего часто появляется в меню ряда диет для похудения.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх