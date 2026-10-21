💡Четыре населенных пункта под Алуштой временно остались без света Как сообщили в «Крымэнерго», из-за аварии на электросетях обесточены: ▫️Генеральское — улицы 30 лет Победы, Клубная, Майская, Речная, Садовая, Фонтанная, Центральная и прилегающие улицы и переулки; ▫️Солнечногорское — улицы Вишневая, Заречная, Коцюбинского, Курортная, Молодежная, Персиковая, Приморская, Подгорная, Солнечная, Табачная, Тихоновой, Шоссейная и прилегающие улицы и переулки; ▫️Малореченское — шоссе Судакское, улицы Больничная, Рамазанова и прилегающие улицы и переулки; ▫️Лесной — улицы Лесная и прилегающие улицы и переулки.