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РФС: отношения с УЕФА не изменились

РФС: отношения с УЕФА не изменились

Руководитель проектного офиса устойчивого развития и социальной ответственности Российского футбольного союза (РФС) Алексей Смертин, говоря о взаимоотношениях с Союзом европейских футбольных ассоциаций (УЕФА), заявил, что они не менялись.

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