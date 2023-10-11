РФС: отношения с УЕФА не изменились

Руководитель проектного офиса устойчивого развития и социальной ответственности Российского футбольного союза (РФС) Алексей Смертин, говоря о взаимоотношениях с Союзом европейских футбольных ассоциаций (УЕФА), заявил, что они не менялись.
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