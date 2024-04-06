Прапорщик Космин сбил два украинских БПЛА из личного оружия

Автомобиль старшего прапорщика Ивана Космина, перевозящий боеприпасы и материальные средства к противотанковому подразделению, был замечен двумя ударными БПЛА украинских нацистов, сообщает пресс-служба Минобороны РФ.
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