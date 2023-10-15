Четыре Вечных огня газифицируют в Ярославской области

К газификации четырех мемориалов с Вечными огнями приступила в рамках программы «Газификация и модернизация жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций» Ярославская область, сообщает 14 октября пресс-служба правительства региона.
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