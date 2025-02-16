«Интер» проиграл 2 из 3 последних матчей в Серии А – больше, чем за весь чемпионат до этого

Команда Симоне Индзаги сегодня уступила «Ювентусу» в 25-м туре – 0:1. В феврале «нерадзурри» также сыграли вничью с «Миланом» (1:1), уступили «Фиорентине» (0:3) и обыграли ее же (2:1).