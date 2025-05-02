Россиян предупредили о схеме мошенников с картами через Telegram

Член комитета Госдумы по информполитике, федеральный координатор партийного проекта «Цифровая Россия» Антон Немкин заявил, что мошенники предлагают создать виртуальные карты в Telegram для якобы оплаты покупок за границей и подписок на зарубежные сервисы.
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