Россиян предупредили о схеме мошенников с картами через Telegram

Член комитета Госдумы по информполитике, федеральный координатор партийного проекта «Цифровая Россия» Антон Немкин заявил, что мошенники предлагают создать виртуальные карты в Telegram для якобы оплаты покупок за границей и подписок на зарубежные сервисы.