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Глава БАПОР заявил, что Израиль готовит крупномасштабную операцию в Рафахе

Глава БАПОР заявил, что Израиль готовит крупномасштабную операцию в Рафахе

REUTERS/Ahmed Zakot Израиль ведет подготовку к крупномасштабной военной операции в Рафахе на юге секторе Газа, заявил ТАСС генеральный комиссар Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР) Филипп Лаззарини.

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