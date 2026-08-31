Эйчар-бренд и концепция благополучия теряют прежний приоритет

Компании переходят от имитации заботы к прагматичным решениям, которые можно измерить в бизнес-показателях Российские компании пересматривают подходы к бренду работодателя и программам благополучия.
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