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Анатомия бизнеса

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Эйчар-бренд и концепция благополучия теряют прежний приоритет

Компании переходят от имитации заботы к прагматичным решениям, которые можно измерить в бизнес-показателях Российские компании пересматривают подходы к бренду работодателя и программам благополучия.

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