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Силы ПВО сбили над Россией за ночь 130 украинских БПЛА

Силы ПВО сбили над Россией за ночь 130 украинских БПЛА

Силы ПВО ВС РФ за ночь перехватили и уничтожили над регионами России и Чёрным морем 130 украинских БПЛА самолётного типа.

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