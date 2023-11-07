Аномально теплая погода в Москве и Подмосковье: что прогнозируют синоптики на ближайшие дни Елена ВайленкоНовый прогноз синоптиков свидетельствует о необычно теплой погоде в ноябре 2023 года.
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