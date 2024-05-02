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Закон, порядок, государство

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В Иркутской области полицейские и общественники организовали беседу со студентами

В Усть-Куте заместитель начальника полиции по ООП Никита Сливницын и председатель Общественного совета при усть-кутской полиции Анна Антипина встретились со студентами Иркутского гуманитарно-технического колледжа (филиал г.

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