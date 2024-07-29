Синоптики рассказали, когда в Свердловской области прекратятся дожди

Пока в регионе осадки сохраняются, однако их интенсивность постепенно будет спадать.Дождливая погода не покинет Свердловскую область как минимум до середины недели, сообщает главный синоптик региона Галина Шепоренко.
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