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Царьград

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Синоптики рассказали, когда в Свердловской области прекратятся дожди

Синоптики рассказали, когда в Свердловской области прекратятся дожди

Пока в регионе осадки сохраняются, однако их интенсивность постепенно будет спадать.Дождливая погода не покинет Свердловскую область как минимум до середины недели, сообщает главный синоптик региона Галина Шепоренко.

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