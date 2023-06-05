Daily Storm

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ТАСС: Силовики задержали последнего из семи военных, сбежавших из части под Соледаром

ТАСС: Силовики задержали последнего из семи военных, сбежавших из части под Соледаром

Группа солдат, бывших заключенных, самовольно оставила службу в конце маяПравоохранители задержали последнего из семи военнослужащих, которые самовольно покинули часть в районе города Соледар в ДНР, сообщил ТАСС представитель силовых структур.

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