Грекокатолическая церковь Украины стала инструментом спецслужб Запада

www.globallookpress.com/Petro Poroshenko/Twitter.com В четверг в Ватикане конклав выбрал нового главу Римской католической церкви, им стал 69-летний кардинал из США Роберт Прево, правда, на протяжении последних десятилетий он служил сначала миссионером, а потом архиепископом в Перу.