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Дмитровец

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Московские школьники узнают о поступлении в предпрофессиональные классы на дне открытых дверей

В субботу, 17 мая в московских школах впервые пройдет день открытых дверей «Поступай в предпроф!». Девятиклассники и их родители смогут узнать о шести направлениях предпрофессиональных классов — от инженерных до медиаклассов, об условиях поступления и образовательном маршруте «школа — колледж — вуз — индустриальный партнер».

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