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Ethereum в 2026 году выглядит сильнее, чем после восстановления в 2025-м

Ethereum снова восстановился до $2500 после перепроданности и снижения к средневзвешенной цене, рассчитанной от момента листинга на Binance.

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