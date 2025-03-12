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Царьград

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Тигран Кеосаян два месяца борется за жизнь. Информация о здоровье телеведущего на 12 марта 2025-го

Тигран Кеосаян два месяца борется за жизнь. Информация о здоровье телеведущего на 12 марта 2025-го

Новости о Тигране Кеосаяне уже больше двух месяцев не теряют актуальности. К сожалению, причина этого не профессиональная деятельность телеведущего, а состояние здоровья.

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