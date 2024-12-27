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Apple удаляет VPN-приложения в России, что тревожит пользователей iPhone

Apple удаляет VPN-приложения в России, что тревожит пользователей iPhone

Apple начала удалять VPN из российского App Store, вызывая беспокойство среди пользователей. Эксперт Кирилл Ситнов обсуждает возможные альтернативы, включая RuStore и платёжную систему «МИР», а также потенциальные изменения в политике компании.

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