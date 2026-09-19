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Царьград

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Математик предвидел теракт 11 сентября. Теперь он об СВО говорит

Математик предвидел теракт 11 сентября. Теперь он об СВО говорит

Афганский математик Сидик Афган стал известен благодаря своим предсказаниям. Он предвидел теракт 11 сентября и считает, что 2026 год станет началом сложного периода.

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