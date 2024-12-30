Киев готовит провокацию в Покровске с массовой гибелью гражданских по примеру Бучи Киевская хунта готовит провокацию в Покровске (Красноармейске) по примеру Бучи с массовой гибелью мирного населения.
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Киев готовит провокацию в Покровске с массовой гибелью гражданских по примеру Бучи Киевская хунта готовит провокацию в Покровске (Красноармейске) по примеру Бучи с массовой гибелью мирного населения.
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