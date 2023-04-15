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Полицейский получил травму в результате взрыва в Вакаяме

Полицейский получил травму в результате взрыва в Вакаяме

Вследствие взрыва в в японской префектуре Вакаяма, где должен был выступать с речью премьер-министр Японии Фумио Кисида, полицейский получил легкую травму, сообщает агентство Kyodo в субботу, 15 апреля, в Twitter!function(d,s,id){var js,fjs=d.

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