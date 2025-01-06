ЕС опасается объединения Путина и Трампа

Владимир Путин и Дональд Трамп создают проблемы для безопасности Европы. Растущая якобы угроза со стороны России и безразличие со стороны Америки при президенте Трампе формируют тревожную геополитическую ситуацию.
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