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Русские бойцы пленили семерых спецназовцев ГУР Украины у Волчанска

Русские бойцы пленили семерых спецназовцев ГУР Украины у Волчанска

Штурмовики русской воинской группировки "Север" взяли в плен элитных бойцов спецназа противника.Во время боестолкновения в Харьковской области, у Волчанска, на одном из опорных пунктов были взяты в плен трое бойцов батальона ГУР Минобороны Украины "Братство", четыре бойца батальона "Сонечко" ("Солнышко"), а также семь пограничников.

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