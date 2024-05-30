Русские бойцы пленили семерых спецназовцев ГУР Украины у Волчанска

Штурмовики русской воинской группировки "Север" взяли в плен элитных бойцов спецназа противника.Во время боестолкновения в Харьковской области, у Волчанска, на одном из опорных пунктов были взяты в плен трое бойцов батальона ГУР Минобороны Украины "Братство", четыре бойца батальона "Сонечко" ("Солнышко"), а также семь пограничников.