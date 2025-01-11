На CES представили первых роботов, созданных для «общения и близости» Роботянки внешне напоминают реальных людей, умеют говорить, выражать эмоции, запоминать своих владельцев и всегда сохраняют спокойствие.
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