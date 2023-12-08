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Куриная печень, тушёная в молоке

Куриная печень, тушёная в молоке

Хочу предложить вашему вниманию интересный рецепт тушения куриной печени в молоке. Готовила печёнку так впервые и результат - просто обалденный! Тушёная печень получается нежнейшей, а молочный соус - вкуснота необычайная! Рекомендую вам этот рецепт на все 100%.

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Комментарии
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Юрий
??????? и что нового ...... если делать печень в сметанном соусе получится тоже самое, не удивили !
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9 час.

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