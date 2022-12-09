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Джордан Пул ответил болельщику, который раскритиковал его за потерю в концовке матча с «Джаз»

Джордан Пул ответил болельщику, который раскритиковал его за потерю в концовке матча с «Джаз»

Защитник «Уорриорз» Джордан Пул ответил болельщику, который раскритиковал его за роковую потерю на последних секундах матча с «Джаз».

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