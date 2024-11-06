Прогноз погоды в Крыму на среду. • Симферополь: +12°, солнечно• Севастополь: +12°, солнечно• Ялта: +13°, солнечно• Алушта: +12°, солнечно• Евпатория: +12°, солнечно• Саки: +12°, солнечно• Бахчисарай: +12°, солнечно• Джанкой: +12°, облачно• Судак: +12°, солнечно• Феодосия: +12°.
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