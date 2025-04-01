ПРОСТО о ПОЛИТИКЕ
ГлавнаяБлог
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

ПРОСТО о ПОЛИТИКЕ

46 395 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Владимир Алтайцев
    Потому  что  за  ним стоят такие  же мрази, как он, но во власти.Где  бы  был  этот подонок  лет  50 назад, надеюсь  ...«За мной стоят бо...
  • svet alex
    Мы еще не то увидим и услышим! А наши идиоты уже начали облизывать это неустойчивое чмо и надеется, что уж он то всем...Поворот на 180 гр...
  • Александр Кудряков
    Захватывать нашу Россию они приезжают!!!В Москве задержан...

Поворот на 180 градусов: Трамп резко изменил риторику в адрес Путина

Поворот на 180 градусов: Трамп резко изменил риторику в адрес Путина

Трамп сделал неожиданное заявление о доверии к Путину Hu Yousong\XinHua\Global Look Press Дональд Трамп смягчил свою риторику в отношении Владимира Путина, хотя накануне выражал откровенное недовольство российским лидером.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
ШН
Шеин Никита
Ручкается и играет в гольф со Стуббом, финским идиотом, лучшее доказательство неадекватности американского девелопера!
Ответить
6 час.
М
Мария
У Трампа 100 пятниц на неделе.
Ответить
6 час.
sa
svet alex
Мы еще не то увидим и услышим! А наши идиоты уже начали облизывать это неустойчивое чмо и надеется, что уж он то всем нашим недругам покажет!
Ответить
1 час.
наверх