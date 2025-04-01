Трамп сделал неожиданное заявление о доверии к Путину Hu Yousong\XinHua\Global Look Press Дональд Трамп смягчил свою риторику в отношении Владимира Путина, хотя накануне выражал откровенное недовольство российским лидером.
Поворот на 180 градусов: Трамп резко изменил риторику в адрес Путина
Комментарии
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ШН
Шеин Никита
Ручкается и играет в гольф со Стуббом, финским идиотом, лучшее доказательство неадекватности американского девелопера!
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6 час.
М
Мария
У Трампа 100 пятниц на неделе.
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6 час.
sa
svet alex
Мы еще не то увидим и услышим! А наши идиоты уже начали облизывать это неустойчивое чмо и надеется, что уж он то всем нашим недругам покажет!
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1 час.
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