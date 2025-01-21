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Царьград

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17 пострадавших в обстреле Бехтер: шестеро находятся в тяжёлом состоянии

17 пострадавших в обстреле Бехтер: шестеро находятся в тяжёлом состоянии

В результате обстрела ВСУ херсонского села Бехтеры пострадали 17 человек, из которых шестеро остаются в тяжелом состоянии.

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