Глава киевского режима также ждёт поставок с Запада дальнобойного оружия.Потерявший свою легитимность как президента Украины Владимир Зеленский заявил, что "более позитивно" смотрит на разрешение от союзников на Западе для нанесения ударов по территории вглубь России.
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