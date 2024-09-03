Глава киевского режима также ждёт поставок с Запада дальнобойного оружия.Потерявший свою легитимность как президента Украины Владимир Зеленский заявил, что "более позитивно" смотрит на разрешение от союзников на Западе для нанесения ударов по территории вглубь России.