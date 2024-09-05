Льготные кредитные линии помогут хабаровскому бизнесу увеличить выручку на 200%

Компания "Спорос" из Хабаровского края открыла в МСП Банке, дочернем банке Корпорации МСП, три кредитные линии совокупным объемом 1,3 млрд рублей для модернизации селекционно-семеноводческого завода, сообщает пресс-служба корпорации.
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