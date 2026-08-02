Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Страна и люди

10 396 подписчиков

Врач допустил минимальный риск завоза в Россию опасного клеща-звездочки

Врач допустил минимальный риск завоза в Россию опасного клеща-звездочки

Вероятность распространения вируса Бурбон на территории России остается крайне низкой, поскольку переносчики этой инфекции - клещи-звездочки - не характерны для страны, а прямое авиасообщение с США отсутствует.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии